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Один из Топ-3 контейнерных операторов мира инвестирует в Одесский порт 20 миллионов евро

Понедельник, 10 декабря 2018, 11:05
 
Фото Думская

Французская компания CMA CGM инвестирует в Одесский порт 20 миллионов евро.

Об этом сообщил в Facebook глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Подписано документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, входящего в Топ-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт", - написал он.

"На протяжении 5 лет мы существенно увеличим грузопоток", - отметил Омелян.

Он сообщил, что в ходе визита во Францию ​​6-8 декабря провел переговоры с министром транспорта Элизабет Борн.

"Обсудили вопрос Азова, внутриполитической ситуации в наших государствах, дальнейшего взаимодействия в сфере инфраструктуры", - написал Омелян.

Он отметил "чрезвычайно высокий" интерес Франции к Украине, "полное понимание ситуации в Восточной Европе и угрозы российского наступления на Запад".

"Госпожа Министр подчеркнула, что со стороны французского правительства есть безоговорочная поддержка как Украины, так и инвестиционных проектов французских компаний в Украине по концессии дорог, аэропортов, морских портов и общих стратегических железнодорожных проектов", - подчеркнул Омелян.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Администрация морских портов Украины впервыенамерена привлечь кредит от МФО в размере 1,6 миллиарда гривен.

Экономическая правда

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порт Омелян

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