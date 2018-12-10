Один из Топ-3 контейнерных операторов мира инвестирует в Одесский порт 20 миллионов евро
Французская компания CMA CGM инвестирует в Одесский порт 20 миллионов евро.
Об этом сообщил в Facebook глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Подписано документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, входящего в Топ-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт", - написал он.
"На протяжении 5 лет мы существенно увеличим грузопоток", - отметил Омелян.
Он сообщил, что в ходе визита во Францию 6-8 декабря провел переговоры с министром транспорта Элизабет Борн.
"Обсудили вопрос Азова, внутриполитической ситуации в наших государствах, дальнейшего взаимодействия в сфере инфраструктуры", - написал Омелян.
Он отметил "чрезвычайно высокий" интерес Франции к Украине, "полное понимание ситуации в Восточной Европе и угрозы российского наступления на Запад".
"Госпожа Министр подчеркнула, что со стороны французского правительства есть безоговорочная поддержка как Украины, так и инвестиционных проектов французских компаний в Украине по концессии дорог, аэропортов, морских портов и общих стратегических железнодорожных проектов", - подчеркнул Омелян.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Администрация морских портов Украины впервыенамерена привлечь кредит от МФО в размере 1,6 миллиарда гривен.
Экономическая правда
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