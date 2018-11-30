Порошенко рассказал, когда в Украину поступят 500 миллионов евро помощи от ЕС

Макрофинансовая помощь Европейского Союза в объеме 500 миллионов евро поступит в Украину в течение нескольких дней.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Совета регионального развития Хмельницкой области в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Принято решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи, и в течение короткого времени – нескольких дней – макрофинансовая помощь поступит в размере 500 млн евро", - сказал президент.

Ранее в этот день Порошенко сообщил, что Европейская Комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

Согласно обнародованному в пятницу днем сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Украина выполнила необходимые условия для получения первой выплаты программы.

К этим условиям, в частности, относятся меры по активизации борьбы с коррупцией, повышению прозрачности реестров компаний, повышению предсказуемости налоговой среды и укреплению управления государственными предприятиями. Также в ЕК отметили важность достижения договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о новом соглашении.

"ЕС продолжит работу с украинскими властями по своей повестке дня реформ, в том числе в тех областях, которые связаны с очередным траншем программы макрофинансовой помощи. К ним относятся дальнейшие меры в борьбе с коррупцией, а также достижение прогресса в деле создания Высшего антикоррупционного суда Украины, управление государственными финансами, продолжение реформ энергетического и банковского секторов и реформы в области социальной политики", - пояснили в ЕК.

Вместе с новым траншем помощь, выделенная Евросоюзом Украине с 2014 года вырастет до 3,3 млрд евро. Это наибольший объем средств, выделенный Европейским союзом стране, не являющейся его членом.

В конце июня Евросоюз окончательно утвердил миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей страны и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение и меморандум о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум 8 ноября 2018 года.

Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме 600 млн евро из предыдущей программы макрофина.

Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, пересмотреть е-декларирование для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.