Холдинг Косюка решил избавиться от бетонной компании

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) намерен ликвидировать филиал "Орель-Лидер" в Днепропетровской области, занимающийся производством бетонных изделий для строительства.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, в 2016 году МХП начал реконструкцию птицефабрики "Орель-Лидер" со строительством нового птичника и расширением инкубатория для яиц. По информации на сайте агрохолдинга, производство мяса птицы на данном комплексе в 2017 году достигло 105 тыс. тонн, мощность инкубатория – 75 млн яиц в год.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк. Издание "Новое время" оценило его состояние в 908 млн долларов, с этим показателем Косюк занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до 230 млн долларов по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до 1,288 млрд долларов.

Как сообщала Экономическая правда, предприятие Юрия Косюка "Винницкая птицефабрика" 1 ноября получило 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год – 812 миллионов гривень.