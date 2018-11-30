Компания Трампа хотела подарить Путину пентхаус на 50 миллионов долларов – СМИ

Компания президента США Дональда Трампа хотела передать президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower, который планировалось построить в Москве.

Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на четырех человек, один из которых является автором этого плана.

Речь идет о пентхаусе стоимостью 50 миллионов долларов.

Во время перевыборной кампании США 2016 года, The Trump Organization вела переговоры о развитии элитной недвижимости.

Два сотрудника правоохранительных органов США сообщили изданию, что Майкл Коэн, тогдашний личный адвокат Трампа, обсудил передачу пентхауса с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Партнер Коэна Феликс Саттер сказал журналистам, что они планировали отдать Путину самый роскошный пентхаус, чтобы заставить других богатых россиян купить жилье в одном доме с президентом.

Московский Trump Tower лег в основу нового соглашения о признании вины Коэном, который ранее сообщил, что соврал Конгрессу в деле о вмешательстве в выборы.

В конечном счете, сделка по Trump Tower была заморожена. Не известно точно, знали ли Трамп о намерении отдать пентхаус. Но Коэн сказал, что регулярно информировал американского президента и его семью о московских переговорах.

Сам американский президент назвал обсуждение московсого Trump Tower "охотой на ведьм".

Трамп написал, что только рассматривал возможность строительства где-то в России, но не вкладывал в это деньги, и проект, в конце концов, оставили.

Ранее стало известно, что бывший юрист президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что дал ложные показания в связи с федеральным расследованием относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Коэн солгал, давая показания комитету Сената, о планах построить башню "Трамп-Тауэр" в Москве.

Бывший адвокат Трампа признал, что переговоры о строительстве башни велись в августе 2017 года. Ранее он утверждал, что действие соглашения было прекращено в январе 2016-го.

Как сообщалось, Коэн признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании. Он сказал федеральному суду в Нью-Йорке, что Трамп во время предвыборной компании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать об отношениях с кандидатом в президенты.

Коэн также заявил, что Трамп якобы знал о встрече его сына с россиянами, которые обещали предоставить информацию для помощи его предвыборной кампании в 2016 году и компромат на Хиллари Клинтон.