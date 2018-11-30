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В Крыму продали санаторий "Ливадия" российскому бизнесмену из санкционного списка

Пятница, 30 ноября 2018, 15:10
 

В аннексированном Россией Крыму приближенный к Кремлю российский бизнесмен Константин Малофеев купил санаторий "Ливадия", расположенный рядом с Ливадийским дворцом в Ялте.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что Малофеев является основателем российского телеканала "Царьград", и находится под международными санкциями.

Сообщается, что россиянин купил санаторий "Ливадия" за 509 миллионов рублей.

Общая площадь всех зданий составляет почти 30 тысяч квадратных метров с оборудованием и мебелью.

В издании добавляют, что санаторий расположен на склоне горы Могаби на юге полуострова, он был создан на базе бывшей летней резиденции царской семьи Романовых.

Согласно украинскому законодательству санаторий находится в собственности Верховной Рады Украины и предприятия украинских профсоюзов "Укрпрофздравница".

В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

Напомним, ранее в Крыму оккупанты собрались продать "Крымтелеком" Рината Ахметова и допустили "национализацию" завода "Крымский титан" Дмитрия Фирташа.

Украинская правда

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