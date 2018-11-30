В Крыму продали санаторий "Ливадия" российскому бизнесмену из санкционного списка
В аннексированном Россией Крыму приближенный к Кремлю российский бизнесмен Константин Малофеев купил санаторий "Ливадия", расположенный рядом с Ливадийским дворцом в Ялте.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что Малофеев является основателем российского телеканала "Царьград", и находится под международными санкциями.
Сообщается, что россиянин купил санаторий "Ливадия" за 509 миллионов рублей.
Общая площадь всех зданий составляет почти 30 тысяч квадратных метров с оборудованием и мебелью.
В издании добавляют, что санаторий расположен на склоне горы Могаби на юге полуострова, он был создан на базе бывшей летней резиденции царской семьи Романовых.
Согласно украинскому законодательству санаторий находится в собственности Верховной Рады Украины и предприятия украинских профсоюзов "Укрпрофздравница".
В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.
Напомним, ранее в Крыму оккупанты собрались продать "Крымтелеком" Рината Ахметова и допустили "национализацию" завода "Крымский титан" Дмитрия Фирташа.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua