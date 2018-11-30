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У Фирташа говорят, что пошлины на удобрения из РФ продолжают действовать

Пятница, 30 ноября 2018, 12:08

Решение апелляционного административного суда, принятое 27 ноября, никак не повлияло на действие существующих антидемпинговых пошлин на карбамид и КАС, происхождением из России.

Об этом заявил GR директор Group DF Игорь Гольченко, передает пресс-служба группы.

"Пошлины на азотные удобрения российских производителей остаются на предыдущем уровне – 31,84%, установленном в  2017 году", - сказал Гольченко.

"В суде мы пытались повысить эти пошлины, что было бы эффективно в 2017 году. Однако в нынешней ситуации мы не видим целесообразности в продолжении процесса", - добавил он.

По его словам, это нецелесообразно по двум причинам. Во-первых, увеличение пошлин приведет к ненужному ажиотажу и спекуляции на ценах в период сезона весенней посевной. 

"Во-вторых, размер даже увеличенных демпинговых пошлин, на который мы рассчитывали, после последнего повышения цены на газ до почти 500 долларов за 1000 куб. м не окажет какого-либо эффекта на прекращение демпингового импорта из РФ", - сказал менеджер.

"При этом, нам очень жаль что отдельные аграрные ассоциации, лоббирующие интересы российских производителей удобрений, расценивают наши действия как собственную победу", - отметил Гольченко.

По его словам, предприятия Ostchem готовы полностью обеспечить потребности украинского рынка в удобрениях.

"По состоянию на 30 ноября на складах предприятий хранится более 400 тыс. тонн удобрений, готовых к отгрузке. К весенней посевной 2019 года мы планируем произвести еще как минимум 1,5 млн тонн", - подытожил Гольченко.

Ранее Всеукраинская Аграрная Рада сообщила, что суд признал недействительным решение о повышении антидемпинговых пошлин на Карбамид и КАС происхождением из РФ.

Экономическая правда

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Group DF удобрения

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