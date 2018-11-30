Насиров раздавал налоговые рассрочки преимущественно олигархам

С мая 2015 по март 2017 года Роман Насиров выдавал налоговые рассрочки преимущественно представителям крупного бизнеса.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

"В целом Насиров отписал рассрочки 70 компаниям на сумму 18 млрд гривен. Половину рассрочек получили структуры Рината Ахметова, а остальные - энергетические компании братьев Суркисов, Константина Григоришина и Игоря Коломойского, структуры Дмитрия Фирташа, Николая Злочевского и других", - говорится в статье.

Так, в 2015 году ООО "Компания "Энергоальянс", которую СМИ связывают с менеджментом Игоря Коломойского получила рассрочку на сумму более 137 млн ​​гривен. Уже сегодня эта фирма имеет налоговый долг на 135 млн гривен.

Налоговые рассрочки получили и областные энергетические компании - братьев Суркисов, Григоришина, Коломойского и Ахметова. Это, к примеру, "Запорожьеоблэнерго" с долгами в 470 млн гривен, "Харьковоблэнерго" - 318 млн гривен, и почти банкрот "Черкассыоблэнерго" с долгом в 202 млн гривен.

Также в 2015 году Насиров, будучи главой ГФС, рассрочил уплату почти миллиона гривен налогов фирме ОАО "Днепрометрострой", 5% которой принадлежит ООО "Альтис-Траст", входящего в структуру холдинга "Альтис" Александра Глимбовского, который является тестем Насирова. На сегодня компания имеет налоговый долг почти 10 млн гривен.

В 2016 году в перечень получателей рассрочек добавились компании Фирташа ЧАО "Украгро НПК" и ООО "НФ Трейдинг Украина" на 327 млн ​​гривен, компания отбеленного экс-министра "преступной власти" Николая Злочевского - ООО "Эско-Пивнич" на 75 млн гривен и ООО "ПК Пожмашина" на 4 млн гривен, имеющая отношение к Радикальной партии Олега Ляшко.

В 2017 году более 3 млн гривен налогового рассрочки получила корпорация "Богдан Моторс", принадлежащая Олегу Гладковскому, бизнес партнеру Петра Порошенко и первому заместителю секретаря Совета СНБО. Компания группы "АВЭК" народного депутата экс-регионала Александра Фельдмана получила рассрочку на сумму почти 33 млн гривен.

Рассрочки времен Насирова впервые привлекли внимание во время уголовного "газового" дела народного депутата Александра Онищенко. Сам Насиров обвиняется в предоставлении рассрочки по уплате рентной платы компаниям Онищенко с нарушением требований закона.

Подробнее читайте в материале Решительная деолигархизация: как Налоговая спасала миллиардеров

Экономическая правда