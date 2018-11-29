Суд отменил решение о повышении антидемпинговых пошлин на удобрения из России

Аграрии заявили, что введение запретительных пошлин и эмбарго на импорт российских азотных удобрений нанесет непропорционально большие убытки украинской экономике, чем российской.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской Аграрной Рады.

27 ноября 2018 шестой апелляционный административный суд закрыл производство и признал недействительным решение судьи Аблова Е.В. об увеличении антидемпинговых пошлин на Карбамид и КАС происхождением из РФ, которое было принято по требованию ОАО "Азот", ОАО "Концерн Стирол" и ОАО "Северодонецкое объединение Азот", входящие в группу компаний Ostсhem Дмитрия Фирташа.

"Частично удовлетворив их требования, Аблов по своему усмотрению и без проведения соответствующих судебных экспертиз установил, что для определения себестоимости товара и антидемпинговой маржи необходимо принимать расчет не цены на газ в Украине, а в Германии", - сообщает ВАС.

Комментируя данное решение, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов заявил: "Мы с самого начала говорили о том, что введение запретительных пошлин и эмбарго на импорт российских азотных удобрений не только незаконно, но и бессмысленно, потому что нанесет непропорционально большие убытки украинской экономике, чем российской".

"Так и получилось, нашим химическим предприятиям мы не помогли, они продолжают простаивать, а место россиян на украинском рынке занимают поставщики из других стран. При этом национальный потребитель, украинские аграрии, страдают от крайне высоких цен - сейчас цены на удобрения в Украине одни из самых высоких в мире и превышают цены на них в конкурирующих с нами россиян на 20-50%", - утверждает Соколов.

"Мы рады, что нашу правоту теперь подтверждают суды. Однако, это только первый шаг. Мы ждем результатов рассмотрения наших исков и по самым решением МКМТ, которые также были приняты незаконным способом и нанесли существенный ущерб развитию аграрной отрасли", - добавил он.

Напомним, предприятия группы Ostchem в судебном порядке потребовали от Минэкономразвития провести повторный расчет и увеличить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из РФ, которые в соответствии с решением Межведомственной комиссии по международной торговле от 27.12.2016, были установлены на уровне от 4,19% до 31 84% для разных производителей.

Указом Президента Украины 14 мая 2018 было введено в действие соответствующее решение СНБО о введении санкций против всех российских поставщиков минеральных удобрений за исключением предприятия Минеральные удобрения (Россошь), принадлежащего Аркадию Ротенбергу, который выступил руководителем строительства Крымского моста.

По данным агентства "Маркер", по состоянию на 1 ноября превышение цены внутреннего рынка (без НДС) над ценой FOB Черное море по аммиачной селитре составило 104,80 долларов за тонну (55,01%), по карбамиду - 61,20 долларов за тонну (20,92%), по карбамидно-аммиачной смеси - 21,80 долларов за тонну (9,81%). В то же время, сокращение потребления калийно-фосфорных удобрений из-за их дефицита на рынке по результатам 9 месяцев 2018 года составило более 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Холдинг Ostсhem так и не погасил задолженность перед украинскими аграриями за оплаченные еще в 2016-2017 годах, но не поставленные удобрения. Это опровергает выводы Минэкономразвития о надежности национального производителя при поставке товара и свидетельствует о неспособности обеспечить внутренний рынок и потребности потребителей", - сообщает ВАС.

По мнению ВАС, единственным выходом из сложившейся ситуации является обеспечение отечественных химических заводов собственной сырьевой базой. В частности, из-за строительства заводов по производству минеральных удобрений с украинского газового угля, или продажа на аукционах лицензий на добычу газа исключительно для производства минеральных удобрений.

Как сообщалось, в марте текущего года Украина повысила пошлину на 29,25% на импорт удобрений. В целом размер тарифов для российской агрохимической продукции составил 42,96%.

В 2017 году Минэкономразвития ввело санкции против предприятий российской группы Еврохим и других поставщиков минудобрений по требованию Военной прокуратуры Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, средства, уплаченные так называемыми "ДНР" и "ЛНР" за "растаможку" российских минудобрений, в дальнейшем использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.

В конце января Минфин США опубликовал список россиян, по отношению к которым правительство может ввести санкции. Среди них Андрей Мельниченко, который контролирует крупнейшего российского производителя минудобрений компанию Еврохим.

В Украине реализацией ее продукции занимается ДП Агроцентр ЕвроХим-Украина. Компании принадлежат три небольших предприятия по производству смешанных удобрений в Донецкой, Винницкой и Тернопольской областях.

Среди украинских производителей минеральных удобрений, в пользу которых было принято соответствующее решение, группа Ostchem Дмитрия Фирташа. Группе принадлежат Ривнеазот, черкасский Азот, Стирол (находится на оккупированной территории Донецкой области) и Северодонецкий Азот.

Экономическая правда