Канцлер Австрии: "Северный поток-2" - важный и позитивный для нас проект

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна не откажется от проекта "Северный поток-2", несмотря на скепсис США в отношении него.

Об этом сообщает австрийское издание Finanzen.

"Это энергетический и полностью экономический проект, для нас он важный и очень позитивный", - сказал Курц.

"Когда американцы говорят о наших отношениях с Россией, они особенно скептичны относительно нашей поддержки "Северного потока-2". Однако мы не будем ничего менять, как и немцы и многие другие", - заявил он.

По словам Курца, вопрос санкций против России будет предметом дискуссий в Европе.

"Мы всегда поддерживаем санкции и санкции нужны, пока на то есть причина, и пока они нужны, мы будем поддерживать. Однако без сомнения Австрия в долгосрочной перспективе хотела бы более тесных отношений между Россией и ЕС", - сказал он.

Эксперты утверждают, что РФ может использовать "агрессивные действия", подобные тем, которые происходят в Азовском море, для расширения присутствия в территориальных водах Дании и Германии под предлогом защиты строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщалось, строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве "Северного потока-2", предупредив об угрозе нового нападения Путина.

В Госдепе заявили, что США будут говорить с ЕС о закрытии Северного потока-2 в ответ на агрессию РФ.

Европейская правда