Глава российского госбанка пришел к инвесторам в костюме джедая
Глава российского госбанка ВТБ Андрей Костин посетил прием участников инвестиционного форума в образе Оби-Вана Кеноби — одного из главных персонажей вселенной "Звездных войн".
Об этом пишет РБК.
Речь идет о закрытой вечеринке банка, которая проходила в среду в Москве в стиле знаменитой киносаги, рассказали два сотрудника банка. По их словам, топ-менеджеры организации на этот прием пришли в тематических костюмах, рядовые сотрудники — в вечерних нарядах.
Как отмечается, первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев на вечеринке был в образе джедая Люка Скайуокера.
"Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!" — обратился к присутствующим Костин. "Привет славному ордену инвест-джедаев!" — сказал Соловьев. Далее между ними произошел диалог.
После чего на экране был показан Дарт Вейдер, говорящий голосом почтальона Печкина из мультфильма "Каникулы в Простоквашино".
В прошлом году приветственным лозунгом приема была фраза "Инвесторы всех стран, объединяйтесь".
Цели указанного форума — привлечение капитала в российскую экономику, улучшение инвестклимата и развитие внешних экономических и деловых связей России.
Напомним, во вторник российский центробанк сообщил, что ВТБ выдал Центральноафриканской республике 12 млрд долларов кредита.
ВТБ назвал данные ЦБ "операционной ошибкой", заявив об отсутствии подобного кредита.
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