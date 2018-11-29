Нефть дорожает после снижения до минимума за год

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются после того, как днем ранее они опустились до минимальных отметок более чем за год.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Причиной этого стала, в том числе, новость министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 3,577 млн баррелей - до 401,5 млн баррелей. Подъем был зафиксирован по итогам десятой недели подряд.

Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 430 тыс. баррелей.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 подорожали на 0,4 доллара (0,68%) - до 59,16 доллара за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на 1,45 доллара (2,41%) и составляла на закрытие 58,76 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в четверг выросла на 0,49 доллара (0,97%) - до 50,78 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 1,27 доллара (2,46%), завершив день на отметке 50,29 доллара.

По данным Dow Jones Market Data, оба сорта нефти завершили торги в среду на самых низких уровнях с октября 2017 года.

Итоги переговоров между США и Китаем могут оказать сильное влияние на нефтяные котировки, и ОПЕК, возможно, потребуется сократить производство в соответствии с этим, полагает Стюарт Айв из OM Financial.

В ходе саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу, может состояться встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Следующее заседание ОПЕК назначено на 6 декабря.