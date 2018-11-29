Россия заблокировала движение 35 торговых судов

По состоянию на вечер 28 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

Об этом на своей странице в Fecebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"По оперативной информации, в ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь", - написал министр.

По его словам, на выход из Азовского в Черное море также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя - 6.

"Еще 8 судов стоят у причалов в портах. В общем заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - заявил Омелян.

Министр добавил, что действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона.

"Цель очевидна - блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права", - подытожил он.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражениепо корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

Экономическая правда