Google уже закрыла 44 своих продукта

Сколько стоит растаможка авто по новому закону. Калькулятор После вступления в силу законов о "евробляхах" ажиотаж вокруг этой темы не утихает. ЭП разработала калькулятор, который подсчитает, сколько налогов надо заплатить за растаможку импортного авто.

Паровозик, который не смог: что случилось с поездом "Шелковый путь" Россия запретила перевозить украинские товары через свою территорию и Украина попыталась наладить обходной железнодорожный маршрут. Однако проект "Шелковый путь" не сработал. Что же случилось?. (укр)