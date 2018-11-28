Google уже закрыла 44 своих продукта
Среда, 28 ноября 2018, 17:35
На "кладбище" продуктов Google покоится уже 44 продукта, выпущенные и закрытые компанией.
Об этом свидетельствует информация на странице The Google Cemetery.
Среди проектов компании, которые прекратили своё существование:
- онлайн-супермаркет знаний Google Answers, просуществовавший с 2002 по 2006;
- словарь Google Dictionary (2010-2011);
- видео-хостинг Google Video (2005-2012);
- RSS-агрегатор Google Reader (2005-2013);
- настраиваемая домашняя страница iGoogle (2005-2013);
- мессенджер Google Talk (2005-2017);
- графический редактор Picasa (2002-2016);
- сервис для разработчиков ПО Google Code (2006-2016).
Двумя последними, которые пополнили этот список в 2018 году, стали goo.gl – сервис сокращения ссылок, и социальная сеть Google+.
Рекомендуем почитать: Монополист Google: можно ли спрятаться?
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua