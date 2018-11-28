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Google уже закрыла 44 своих продукта

Среда, 28 ноября 2018, 17:35
 

На "кладбище" продуктов Google покоится уже 44 продукта, выпущенные и закрытые компанией.

Об этом свидетельствует информация на странице The Google Cemetery.

Среди проектов компании, которые прекратили своё существование:

  • онлайн-супермаркет знаний Google Answers, просуществовавший с 2002 по 2006;
  • словарь Google Dictionary (2010-2011);
  • видео-хостинг Google Video (2005-2012);
  • RSS-агрегатор Google Reader (2005-2013);
  • настраиваемая домашняя страница iGoogle (2005-2013);
  • мессенджер Google Talk (2005-2017);
  • графический редактор Picasa (2002-2016);
  • сервис для разработчиков ПО Google Code (2006-2016).

Двумя последними, которые пополнили этот список в 2018 году, стали goo.gl – сервис сокращения ссылок, и социальная сеть Google+.

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Экономическая правда

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