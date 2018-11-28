Военное положение не помешает процессу приватизации "Центрэнерго"

Введение военного положения никак не скажется на процессах большой и малой приватизации, но в то же время инвестор будет учитывать соответствующий факт.

Об этом написал в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

"Все аукционы по продаже объектов малой приватизации в системе Прозоро.Продажи состоятся согласно объявленным в городе. Конкурс по "Центрэнерго" должен состояться 13 декабря", - сообщил Трубаров.

"Сейчас идет прием заявок, после этого компании должны внести гарантийный взнос, и только после этого можем говорить о количестве участников конкурса и их названия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на приватизацию "Центрэнерго" есть уже пять претендентов, в частности, белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод".

Согласно распоряжению Кабмина, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривень, его стартовая цена составляет 5,9 млрд гривень.