"Укрзализныця" изучает возможность запуска поезда Мукачево-Прага
Среда, 28 ноября 2018, 09:33
"Укрзализныця" изучает техническую возможность запуска поезда Мукачево-Прага.
Об этом во время Инфраструктурного дня комитета по логистике ЕБА заявил председатель правления компании Евгений Кравцов, передает ЦТС.
"Мы ведем сейчас переговоры о запуске сообщения Мукачево-Прага. Мы сейчас изучаем технические возможности этого", - отметил он.
Напомним, 14 ноября в Мукачево прибыл тестовый венгерский поезд из Будапешта. Вместе с тем, точную дату регулярного сообщения по этому маршруту в "Укрзализныце" называть пока не спешат.
По словам украинских железнодорожников, они еще не согласовали все необходимые детали с венгерской стороной.
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