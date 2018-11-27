Локомотивы GE уже сертифицированы для работы в Украине

Завершен процесс сертификации локомотивов TE33A серии Evolution производства General Electric, которые поставлены в Украину в этом году.

Об этом сообщил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время ежегодного инфраструктурного дня комитета по логистике ЕБА, передает пресс-служба компании.

"Соответствующий документ был подготовлен органом по сертификации продукции вагоностроения ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения" по заказу General Electric и выдан заказчику 15 ноября. И первые 8 локомотивов уже готовы к приему с Крюковского вагоностроительного завода", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, сертификат подтверждает соответствие локомотивов требованиям правил безопасности и техническим условиям заказа.

"После получения сертификата соответствия уже в ближайшее время локомотивы TE33A серии Evolution производства GE будут задействованы в перевозках на железнодорожной сети Украины", - заявили в компании.

Напомним, 8 ноября "Укрзализныця" начала испытания на сети железных дорог Украины первого локомотива General Electric.

Экономическая правда