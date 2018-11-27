Курс гривни на межбанке снизился

27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12-28,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,12 - 28,15 гривни;

Евро - 31,78-31,81 гривни;

Российский рубль - 0,4189 - 0,4196 гривни.

На черном рынке по состоянию на 18:35 котировки гривни находились на уровне 28,34-28,58 за доллар.

Напомним, на открытии межбанка во вторник котировки гривни к доллару установились на уровне 28,08-28,13 гривни за доллар.

26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,91 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 27,89 гривни.

Экономическая правда