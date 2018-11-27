Акциз на плодово-ягодные вина в Украине существенно снижен

Верховная Рада поддержала внесение изменений в Налоговый кодекс в части уменьшения размера акцизного налога на плодово-ягодные вина с 1,06 грн до 0,01 грн на 1 литр.

Об этом сообщает пресс-служба союза "Укрсадвинпром".

Кроме того, по словам председателя союза Владимира Печко, упрощена система налогообложения для предприятий, производящих плодово-ягодную продукцию. Им разрешено применять 4 группу единого налога.

В госбюджете на 2019 год на 100 млн - до 400 млн гривен увеличена государственная поддержка отрасли садоводства, хмелеводства и виноделия.

"Увеличение размера поддержки позволит увеличить площади под насаждениями ягод и садов, а также компенсировать часть стоимости по приобретению и установке мощностей дополнительной переработки, заморозки и хранения продукции садоводства", - считает Печко.

По информации "Укрсадвинпрома", Украина в начале 90-х годов производила около 52 млн дал плодово-ягодных вин.

Экономическая правда