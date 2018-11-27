В Минагро назвали риски от введения военного положения

В Министерстве аграрной политики проанализировали возможные риски, которые несет для аграрной отрасли эскалация конфликта в Азовском море и обусловленный ею режим военного положения в 10 областях.

Об этом написал в Facebook в. о. министра аграрной политики Максим Мартынюк.

Он подчеркнул, что риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности для 10 областей с ВС, отсутствуют. Предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозируемый спрос, а большинство областей, в которых введено ВС, являются профицитными.

Мартынюк назвал риски и оценил степень их влияния на ситуацию в АПК:

1. Основной блок - для рыбной отрасли. Азовское море генерирует большую часть улова и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определен.

2. Повторение агрессивных действий в Керченском проливе. В связи с напряженной ситуацией в Приазовье и непредсказуемыми действиями РФ, объемы перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены, а потоки перенаправлены в порты Одессы.

Степень воздействия: средний. В прошлом году через порты Азова было экспортировано около 5% от общего экспорта зерна. Даже учитывая определенные нюансы работы Укрзализныци, большие проблемы от возможной концентрации экспортных потоков не ожидаются. Период сверхвысокой месячной интенсивности экспорта в этом сезоне уже прошел, месяц назад было бы гораздо сложнее.

3. Обще-транспортные. Режим ВС охватывает все портовые области и может сказаться на работе экспортной инфраструктуры (это только предположение, поскольку сейчас работа идет бесперебойно). Кроме того, появляется фактор непреодолимого воздействия - "военная необходимость", которой будет подчиняться транспорт, в частности приоритет в поставке вагонов, подачи тяги и т.д. будет в военных грузов.

Степень влияния: будет зависеть от слаженной работы транспортной инфраструктуры.

4. Юридические, связанные с выполнением внешних контрактов и определения форс-мажора. Юристы сходятся во мнении, что применение форс-мажора в случае ВС является императивным, но практика зависит от того, как был этот пункт выписан в конкретном контракте.

Степень воздействия: средний. Никто из сознательных игроков ним не злоупотреблять, поскольку на кону репутация и компании, и страны в целом как надежного поставщика. По состоянию на вчерашний вечер отгрузки происходили в штатном режиме. Кроме того, даже статус "Force Majeure" не отменяет контракт, а лишь смещает сроки выполнения обязательств по нему.

5. Глобальные ценовые. Собственно, не риск в прямом смысле, но возможность колебаний цен как реакция на эскалацию конфликта - аспект, который надо учесть.

Степень влияния минимальный. На вчерашней биржевой сессии колебания цены на пшеницу были в пределах 1%, сегодняшняя сессия будет более показательна, но вряд ли существенно иная.

6. Рост цены фрахта.

7. Рост страховых премий.

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