"Укрзализныця" официально стала частным АО

27 ноября государственным регистратором внесены изменения в устав "Укрзализныци" согласно постановлению Кабинета Министров Украины 31 октября.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Отныне на украинском языке название общества будет выглядеть так: полное - акционерное общество "Украинская железная дорога", сокращенное - АО "Укрзализныця"; на английском языке: полная - joint stock company "Ukrainian railways", сокращенное - JSC "Ukrainian railways"

Отмечается, что решение Кабинета Министров Украины 31 октября 2018 г. было вызвано необходимостью привести устав "Укрзализныци" в соответствие с изменениями в законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ. Также изменился тип общества в частное акционерное общество.

По словам руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, это никоим образом не меняет форму государственной собственности "Укрзализныци".

"Несмотря на смену типа с публичного на частное акционерное, общество, как и раньше, полностью остается в собственности государства. Единственным акционером общества является государство в лице Кабинета Министров Украины. 100% акций "Укрзализныци" принадлежат государству и не могут быть отчуждены", - подчеркнул Кравцов.

В 2018 году начали действовать новые подходы к разграничению публичных и частных акционерных обществ и регулирования их правового статуса, появился четкий критерий отнесения акционерного общества к категории публичного, который приблизил понятие публичного АО стандартам развитых рынков.