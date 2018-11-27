Из-за военного положения железная дорога будет работать в особом режиме — Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях, Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

Об этом он сообщил во вторник, во время совещания с руководителями "Укрзализныци", "Укравтодора", Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, Украэродвижения, морских портов, представителями структурных подразделений Министерства инфраструктуры, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Омелян, едва ли не единственный из присутствующих одетый в военную форму, поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

"Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", - заявил он.

"Приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - добавил глава Мининфраструктуры.

Кроме того Омелян поручил создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием.

По его словам, планируется ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне.

"У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - отметил он.