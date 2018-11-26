Конечной остановкой поезда "четырех столиц" может стать Таллин

Эстонская железная дорога все еще рассматривает вариант продления в 2019 году маршрута поезда "Четыре столицы" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) до Таллинна.

Об этом рассказал директор по бизнес-развитию Eesti Raudtee (национальная ж/д компания Эстонии) Артур Райхманн, пишет ЦТС.

По его словам, окончательное понимание относительно рентабельности этого маршрута у компании будет после завершения маркетингового исследования, заказанного ж/д предприятием.

"Находимся в фазе переговоров, и план - встретиться с украинской стороной в начале или в середине декабря", - сообщил топ-менеджер Eesti Raudtee.

На вопрос о том, каков интерес жителей Эстонии к этому поезду, Райхманн ответил: "Мы делали первоначальную общую оценку. Оценивали, является ли экономически выгодным проект. Когда они (УЗ – Ред.) начинали с графиком один раз в неделю, то не так реально было это делать до Таллинна".

"Насколько я знаю, они уже делают график три раза в неделю, и это уже смотрится более реально. И, в том числе, что нас очень интересует, сколько людей в этом поезде… Надеемся, что там будет такой пассажиропоток, который позволит привлечь пассажиров и в Таллинн", - сказал он.

Райхманн отметил, что не очень оптимистично оценивает трафик из Эстонии в направлении Украины, а больше верит в интерес пассажиров на проезд в обратном направлении - "с юга в Таллинн". То есть расчет делается на туристов, которые захотят посетить эстонскую столицу.

"Конкуренция с автобусами достаточно большая, и, если мы едем, например, в Киев на поезде, нам нужно пройти транзитом через Беларусь. Это для нас значит отдельные визы", - прокомментировал Райхманн.

Напомним, поезд "четырех столиц" был отправлен в первый рейс 28 сентября.

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