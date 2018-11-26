Полиция закрыла дело о присвоении денег на ремонт техники АТО

Следственное управление ГУ Национальной полиции в Житомирской области закрыло уголовное производство о присвоении работниками ГП "Житомирский бронетанковый завод" 654 тысяч гривен, предусмотренных на ремонт техники для АТО.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на ответ Национальной полиции.

Дело закрыто по статье 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины "отсутствие события уголовного правонарушения".

Следствие началось в июне 2016 года. Из судебных материалов стало известно, что тогда полиция расследовала сотрудничество между Житомирским заводом и частным предприятием "СП.Евродом Канстракшн Кампани Украина".

В суде следователи доказывали, что в течение 2014 года "неустановленные должностные лица" Житомирского завода заплатили 654 тысячи гривен за несуществующие запчасти к бронетехнике.

По мнению следователей, в общем злоумышленники готовились освоить на бестоварных операциях 2,7 млн гривен.

Экономическая правда