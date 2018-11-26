Цены на нефть возобновили рост после резкого падения накануне

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше 60 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс".

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 подорожал на 1,38 доллара (2,35%) - до 60,18 доллара за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,81 доллара (1,61%) - до 51,23 доллара за баррель.

За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, макроэкономические условия сейчас способны поддержать нефтяные цены на уровне чуть ниже 80 долларов за баррель, если пройдет паника на рынке. Во втором полугодии 2019 года и в 2020 году возможно дальнейшее укрепление в связи с новыми правилами IMO о содержании серы в судовом топливе.

Goldman Sachs в числе 10 основных торговых идей для сырьевых рынков в 2019 году назвал ставки на повышение цен на нефть, золото и цветные металлы.