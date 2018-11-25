"Евробляхеры" блокируют пункты пропуска на Западе Украины

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией блокируют пункты пропуска на западном участке границы.

Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба.

"В настоящее время затрудненное движение наблюдается на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец".

Отмечается, что в местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции.

"Госпогранслужба также усилила меры безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе. В частности, созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы, происходит постоянный обмен информацией с Нацполицией и другими взаимодействующими органами", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук в Facebook, подъездную дорогу к пункту пропуска "Рава-Русская" в 12:00 заблокировало около 50 граждан.

По его словам, люди постоянно ходят в пешем порядке по "зебре", полиция присутствует.

В 12:30 начали блокировать пункт пропуска "Краковец".

Позже он сообщил, что заблокирован также пункт пропуска "Грушев".

Прокипчук сообщил, что в первую ночь действия новых законов №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами, в Польшу было возвращено 138 автомобилей.

"Конечно, много людей были недовольны новыми нормами, но подавляющее большинство с пониманием отнеслись к тому, что такие действия не зависят от воли работников, а является требованием закона", - добавил он.

Вместе с тем, как пишет издание "Буг", на Волыни заблокированы пункты пропуска "Ягодин" и "Устилуг".

"25-го ноября на пункте пропуска Ягодин - Дорогуск заблокировано движение транспорта, сформировались длинные очереди из автомобилей с обеих сторон", - отмечает издание.

На пункте пропуска "Устилуг" 24 ноября произошел транспортный коллапс, мост через реку Буг заблокирован с украинской стороны.

"25 ноября на пункте пропуска "Устилуг" ситуация остается напряженной", - пишет издание.

Согласно новым правилам растаможки автомобилей на еврономерах, граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения или уплатить таможенные платежи. 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два закона, которые должны поставить точку в вопросе так называемых евроблях — авто с еврономерами и европейской регистрацией. Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен. Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза. Читайте также: "Евробляхи" в законе. Ответы на самые распространенные вопросы

Украинская правда