Лидеры ЕС одобрили соглашение о выходе Британии из Евросоюза
Воскресенье, 25 ноября 2018, 12:35
В воскресенье на внеочередном саммите в Брюсселе 27 государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Об этом в своем Twitter сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.
"27 государств-членов ЕС одобрили соглашение о выходе (Великобритании с ЕС) и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", - написал Дональд Туск после менее чем часа дискуссий лидеров.
Ожидается, что после одобрения пакета документов о Brexit лидеры встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы проинформировать ее о своем решении.
После решения лидеров ЕС соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.
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