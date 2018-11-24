Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов

Петр Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен, которые в последние дни поступили на его счета как физического лица от фонда "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Также поступления 50 и 10 миллионов гривен отражены в декларации главы государства.

"Увеличение задекларированных сумм не связано с ростом материального достатка. Дело в том, что дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, в поддержку украинской армии и т.д.", - отметили в пресс-службе

Там заверили, что задекларированные дивиденды, поступающие теперь за целый период 2015-2018 годов, Порошенко направит на развитие государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка.

"На политрекламу Порошенко тратит собственные средства", - отметили в АП.

Также в Администрации президента заявили, что из указанных 60 миллионов гривен Порошенко оплатил все налоги.

"Заявленная сегодня сумма не связана с доходами от продажи "Кузни на Рыбальском", поскольку они еще не поступали на счет Петра Порошенко как физического лица. Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 15 ноября стало известно, что корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК", акционерами которых являются соответственно президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября подписали пакет документов о продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" с новым владельцем – компанией "Эвинз лимитед" из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.