Американцы за год потратили на замену экранов смартфонов 3,4 миллиарда долларов

Владельцы 50 миллионов смартфонов в США меняли экраны в прошлом году, потратив на ремонт в общей сложности 3,4 миллиарда долларов.

Об этом говорится в исследовании компании SquareTrade, передает "Интерфакс-Украина".

Средняя стоимость замены экрана для смартфона в США составляет $170, тогда как стоимость дисплея для iPhone XS Max доходит до $329, пишет MarketWatch.

Разбитый экран является самой частой проблемой со смартфонами (29% случаев поломок), на втором месте - поцарапанные дисплеи (27%), на третьем - проблемы с аккумулятором (22%), следует из опроса, проведенного SquareTrade среди 3 тыс. владельцев смартфонов.

Вместе с тем исследование показывает, что американцы не спешат ремонтировать свои устройства - две трети респондентов заявили, что не станут относить аппарат в починку, если он все еще работает, а 59% заявили, что скорее купят смартфон новой модели, чем будут ремонтировать старый.

Однако сломанный экран смартфона, помимо проблем в работе аппарата, может понизить статус владельца в глазах окружающих. Так, почти 15% опрошенных сайтом для знакомств Match.com отметили, что с подозрением отнесутся к человеку, если он придет на свидание с разбитым телефоном.