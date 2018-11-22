Черная пятница: ТОП-5 мошенничеств, с которыми может столкнуться покупатель

Украинцы последние годы активно участвуют в распродажах "черной пятницы". Однако, кроме скидок, их ждет и немало мошеннических схем.

Эксперты из YouControl исследовали международный опыт и объяснили, чего надо остерегаться и на что стоит обратить внимание в этот день в первую очередь.

Цены-прыгунки

Месяц назад "что-то условное" стоило 1 тыс. грн. Перед "черной пятницей" цена без особых на то причин подпрыгнула до 1,3 тыс. А потом, в день распродажи — аукцион невиданной щедрости. Стоимость желаемого для кого-то "чего-то" снизилась на 300 грн с той же 1 тыс.

Это одна из самых распространенных схем обмана и привлечение внимания потенциальных покупателей. И да, конечно, не только у нас.

Например, на ресурсе Blackfridayhits есть информация о подобных историях с графиками колебания цен на площадке, которым пользуются миллионы людей со всего мира — Amazon.

В частности, в исследовании приведен пример о мультиварке, стоимость которой по годовым данным была самой как раз накануне "черной пятницы", чтобы впоследствии установить на нее скидку. Подобная ситуация была замечена и с ноутбуками, маршрутизаторами и другими товарами, на которые обычно есть спрос в день распродажи.

Чтобы не попасть в такую ​​ловушку, нужно заблаговременно планировать шопинг в "черную пятницу". Во-первых, определиться с предметом покупки и некоторое время следить за его стоимостью. Также в день распродажи можно сравнить цены на прайс-агрегаторах, где, кстати, часто есть история изменения стоимости товаров.

Успокаивающий обман

"Простите, этот товар уже распродан. Но мы можем вам предложить замечательные, даже более качественные аналоги по немного более высокой цене".

Приходилось слышать такие успокаивающие слова, когда в порыве эйфории вы звонили в магазин, чтобы заказать какой-либо товар по выгодной цене? На самом деле это очень популярный психологический прием, который используют не только в "черную пятницу", а постоянно.

Если человек уже принял решение приобрести какую-то вещь — он ​​готова потратить на нее средства, однако при отсутствии желанной он может согласиться и на другую, более дорогую.

Конечно, такой подход срабатывает не всегда. Однако раз в десять звонков кто-то может не устоять перед рассказом консультанта магазина. В такой ситуации нужно сохранять холодный рассудок, настроиться на рациональную волну и не позволить продавцу собой манипулировать.

Утром деньги, вечером — ничего

Еще одна возможность для интернет-мошенников — условия оплаты товара. Все честные продавцы обычно либо предлагают различные варианты перечисления средств, или, например, на маркетплейсах, используют условную "безопасную оплату" (деньги покупателя замораживаются у посредника и переходят магазина только после получения товара).

А когда человеку ставят четкое условие подписки — велика вероятность, что она имеет дело именно с мошенниками. В "черную пятницу" заставить покупателя заранее перевести средства и ввести его в заблуждение значительно легче, объяснив это тем, что товар на выгодных условиях раскупают.

Причем на руку недобросовестному продавцу в период распродажи играет время, ведь ограниченность предложения часто подталкивает людей к поспешным действиям.

Поэтому и в "черную пятницу", и в любой другой день, лучше выбирать вариант наложенного платежа. Кроме того, что деньги не будут перечислены мошенникам, которые и не собирались отправлять оплаченный товар, у вас еще будет возможность от него отказаться, если он окажется некачественным.

Условия со звездочкой

Часто в договорах внизу страницы есть текст мелким шрифтом, на который большинство людей не обращает внимание. А на самом деле там обычно указана критически важная информация, которая затем играет ключевую роль в разрешении споров по заключенной сделки.

С шопингом в "черную пятницу" происходит то же самое. Нередко у названия товара или его описания может стоять звездочка или иная отметка, значение которой объясняется далеко мелким белым шрифтом на светло-сером фоне.

А там могут содержаться важные условия акции или нюансы доставки. Невнимательность может привести к тому, что скидка на товар не будет учтена ли стоимость работы курьера будет стоить как половина заказа. Чтобы вы могли в случае чего доказать свою точку зрения, нужно ознакомиться со всей информацией о товаре и условиях его приобретения и предоставления скидки на него.

Например, Amazon ввел такое правило, что все купленное на ресурсе с 1 ноября по 31 декабря можно вернуть к полуночи 31 января. Однако на маркетплейсе есть посторонние продавцы, которые не поддерживают это условие. Поэтому в этом случае нужно обратить внимание, кто именно реализует товар.

Капкан для данных

Кибермошенники просто обожают различные массовые акции. В потоке предложений от магазинов можно легко разместить свои ловушки и поймать в них доверчивых покупателей.

В частности, нередко отправляют на почту письма с приложениями, якобы содержащие подарочные сертификаты от продавцов или ссылки на тайные страницы с эксклюзивными предложениями.

Так можно подхватить опасный вирус на компьютер или другой гаджет. Или же мошенники создают отдельные сайты под видом интернет-магазинов, особенно во время шопингового ажиотажа, где из-за регистрации собирают ваши данные и с их помощью воруют деньги со счетов.

Высший уровень — это создание клонов-приложений известных магазинов, через которые преступники могут получать и данные, и деньги.

Поэтому не только в "черную пятницу", но и в любой день стоит беспокоиться о безопасности своего шопинга. Обращать внимание на подозрительные ссылки и приложения в письмах, не передавать данные через незащищенные сети Wi-Fi в общественных местах, смотреть на протокол шифрования сайта (должно быть https: // ...), следить за операциями с платежной картой, не передавать никому свои личные данные, пароли или кодовые слова и тому подобное.

По возможности лучше проверять репутацию и другие сведения о продавце в открытых источниках и через специализированные сервисы. Во время шопинговой эйфории об этом нужно особенно помнить. Ведь "сладкие" предложения от мошенников могут затмить разум даже опытному рациональному покупателю.

Ранее ЭП уже писала, как в "черную пятницу" и "киберпонедельник" не стать жертвой "суперскидок" и "распродаж".