Топ-10 самых популярных среди украинцев товаров перед "Черной пятницей"

Аналитики выяснили, какими товарами интересовались украинцы перед "Черной пятницей".

Об этом сообщил сервис сравнения цен Price.UA

Аналитики сервиса также выяснили, на сколько выросла популярность определенных категорий товаров в сравнении с октябрем

"Многие магазины предлагают различные скидки к Черной Пятнице, и покупатели спешат ими воспользоваться. Мы сравнили первую половину октября и первую половину ноября. По итогу наши аналитики выяснили, популярность каких товаров вырасла в 4-12 раз перед "Черной пятницей", - рассказала Ксения Левченко, руководитель проекта.

Как выросла популярность товаров перед "Черной пятницей":

В категории "Мобильные телефоны" самыми популярными моделями стали:

- Apple iPhone 7 32Gb

- Xiaomi Redmi Note 5 4/64Gb

- Samsung Galaxy S8 64Gb

Одна из самых популярных категорий, интерес к которой вырос в 9 раз за последние две недели – "Микроволновые печи". Samsung, Bosch и LG – таким производителям микроволновок отдают предпочтения пользователи.

Следующий "взрыв" покупок ожидается перед новогодними праздниками.

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Экономическая правда