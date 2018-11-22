ЕС и Британия согласовали политическую декларацию об отношениях после Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали политическую декларацию о будущих отношениях после Brexit.

Об этом сообщил в Twitter президент Европейского совета Дональд Туск.

"Я только что направил 27 странам ЕС проект Политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией", - написал Туск.

"Президент Комиссии сообщил мне, что проект согласован на уровне переговорщиков и согласован в принципе на политическом уровне, и будет предметом одобрения Лидеров", - добавил он.

Проект политической декларации был представлен на прошлой неделе и изначально состоял из 7 страниц, в ходе дальнейших переговоров и внесения правок документ увеличился до 20 страниц.

Декларацию должны одобрить лидеры стран ЕС на специальном саммите 25 ноября. На этой встрече должны утвердить проект соглашения с условиями выхода Британии из ЕС.

Европейская правда