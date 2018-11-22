Форум "ФОРМА" ознакомил украинский бизнес с новым рынком в 2 млрд грн (укр)

15 листопада 2018 року відбувся перший в Україні міжнародний форум "ФОРМА" з питань менеджменту арештованими активами, організований АРМА та Антикорупційною ініціативою ЄС (EUACI).



Станом на сьогодні в управлінні в АРМА є понад 500 арештованих активів на загальну суму більш ніж 2 млрд гривень, які можуть бути переведені в управління приватному сектору. Функція АРМА з передачі в управління арештованого майна діє близько року, проте вже показала ефективні результати державно-приватного партнерства.

Захід відвідало 147 представників українського бізнесу, для яких було проведено 7 панельних дискусій з практичних питань, на яких виступили 20 міжнародних експертів у сфері менеджменту та реалізації арештованих активів з України, Бельгії, Великобританії, Італії та Південної Африканської Республіки.



Форум "ФОРМА" підтримали також і представники українського уряду. Зокрема, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клипмуш-Цинцадзе відзначила, виступаючи на форумі, що сьогодні попри складнощі, АРМА досягло перших позитивних результатів та демонструє свою ефективність.



Міжнародні експерти акцентували увагу на тому, що у державах ЄС функція з управління арештованими активами існує вже понад 20 років. Тим не менш, в більшості випадків, ця функція здебільшого зводиться до продажу такого майна на електронних аукціонах.

Уже сьогодні АРМА має успішні кейси співробітництва з бізнесом. Зокрема, Віктор Черній, Директор комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" - управитель КВЦ "Парковий", та Костянтин Сушко, Керуючий директор ПП "Гарант Енерго М" – управитель "Новороздольскої ТЕЦ" та "Новояворівської ТЕЦ", продемонструвати на власних кейсах можливості та перспективи, які відкриваються у цій сфері управління арештованими активами для потенційних управителів.

Зокрема, на заході, виступили міжнародні експерти з великим досвідом та репутацією у сфері управління та реалізації арештованих активів, а саме:

● Герміона Корн’є, консультант Ініціативи з повернення викрадених активів (StAR),

● Бьянка Марія Скарлет, Член Ради Директорів Італійського агентства з управління арештованими активами,

● Жан Мішель Верельст, Директор Центрального офісу арешту та конфіскації Королівства Бельгія Айдан Ларкін, керівник департаменту повернення активів групи аукціонів "Wilsons", Великобританія, а також міжнародні партнери АРМА:

● Ека Ткешелашвілі – Очільниця Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні,

● Рубен Медсен – Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії в Україні

● Штефан Шльойнінг – керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Передача арештованих активів в управління допомагає зберегти їх економічну вартість на ринку на строк їх арешту. Однак, успішні кейси у Великобританії, Королівстві Бельгії, Грузії та в інших державах з'явилися зовсім нещодавно. Це призвело до створення нового ринку державно-приватного партнерства.

Підтвердженням цього слугує створення сотень спеціалізованих компаній, які здійснюють менеджмент арештованими активами, утворюючи при цьому нові робочі місця, відкриваючи нові ринки для ведення бізнесу. На сьогодні такий менеджмент виходить на міжнародний рівень.

Крім того, представник Королівства Бельгія продемонстрував кейси із конфіскації та управління, за допомогою приватного сектору, цифровими активами (Bitcoin, Ethereum).

Міжнародні експерти підкреслили ефективність моделі, за якої було створено українське агентство з розшуку та управління активами та закликали український бізнес до ефективного та взаємовигідного співробітництва у створенні нового ринку державно-приватного партнерства у сфері менеджменту арештованими активами.

В Європі подібна співпраця вже довела свою ефективність і прибутковість для бізнесу, і міжнародні експерти переконані, що скоро це стане реальністю і в Україні.

Також, в рамках форуму ФОРМА було презентовано перше видання інноваційної книги "Настанов з управління арештованими активами", в якій систематизовано викладено зміст роботи інституту управління арештованим майном, включаючи досвід більше 10 держав світу.

"АРМА залежить від бізнесу. Ми впевнені, що перший форум ФОРМА з питань менеджменту арештованими активами стане фундаментом для реалізації рівноправного і взаємовигідного державно-приватного партнерства у сфері управління арештованими активами в Україні.

Якщо ви зацікавились діяльністю у сфері управління арештованими активами – ми готові до прозорого та взаємовигідного партнерства з вами. Форум відбуватиметься у подальшому на щорічній основі та заздалегідь запрошую вас взяти участь у його роботі у наступному році" – підсумував Голова АРМА Антон Янчук.



Такий захід в Україні проводився вперше, оскільки створення АРМА та здійснення агентством функції управління арештованим майном заклало підвалини для функціонування принципово нового механізму державно-приватного партнерства, практично на всіх ринках товарів, робіт та послуг, аналогій якому в Україні не існувало.