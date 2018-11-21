Крупнейший сборщик iPhone сокращает расходы из-за падения спроса – Bloomberg

Крупнейший сборщик iPhone - тайваньская компания Foxconn- собирается сократить свои расходы на 2,9 миллиарда долларов в 2019 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, расходы на производство смартфонов iPhone в 2019 году Foxconn сократит на 865 млн долларов. Кроме этого, компания намерена сократить около 10% нетехнического персонала.

В Foxconn заявили, что бюджет компании и её команда соответствуют текущим и ожидаемым потребностям клиентов, а также рыночным и экономическим задачам на следующий год или два. За последние 12 месяцев расходы компании составили 6,7 млрд долларов.

Агентство связывает решение компании со сложностями других поставщиков iPhone - четыре компании-партнёра Apple сократили оценки доходов из-за слабого спроса на смартфоны. Это привело к падению акций Apple.

Напомним, Apple Inc. в последние недели сократила заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Экономическая правда