Цены на бензин снижаются вторую неделю подряд

Стоимость бензинов и дизельного топлива снизилась по Украине за две недели в среднем почти на гривну.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на ценовой мониторинг "Консалтинговой группы А-95".

21 ноября тенденцию к понижению продолжили AMIC, Shell, Glusco, KLO и UPG – от 2 до 50 коп/л.

В эконом-сегменте цены снизили "Параллель", "Маркет", "Нефтек" и "Укргазвыдобування".

Средняя цена А-92 по Украине составляет 30,98 грн/л (-78 коп), А-95 – 31,88 грн/л (-90 коп), А-95+ – 33,03 грн/л (-87 коп) и ДТ – 31,63 грн/л (-78 коп).

По прогнозам "Консалтинговой группы А-95", розничные цены имеют потенциал снижения 2 грн. С учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться к отметке ниже 30 грн/л до конца года.