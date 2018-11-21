Новый почтово-логистический оператор запустил более 230 отделений по всей Украине

Новый почтово-логистический сервис Justin, входящий в группу Fozzy Group, после технологического запуска в октябре объявил об официальном открытии.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня уже работают более 230 отделений по всей Украине, до конца текущего года оператор планирует открыть еще минимум 100", - говорится в сообщении компании.

Объекты расположены в сетях "Сильпо", "Фора", Fozzy, Thrash!, при этом компания не исключает расширения сети путем открытия отделений в других торговых сетях.

Кроме классических почтовых услуг, Justin намерена предоставлять комплекс финансовых сервисов, оформление страховки и выдачи кредитных карт.

Напомним, ранее ЕИБ нашел разработчиков новой логистической сети для "Укрпочты".