Гройсман хочет назначить Маркарову министром финансов

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде утвердить Оксану Маркарова в должности министра финансов.

Об этом 21 ноября сообщает департамент информации и коммуникаций Кабинета министров.

Отмечается, что решение о Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра финансов, Гройсман принял по итогам консультаций с парламентской коалицией.

В июне 2018 года Кабмин назначил Маркарову на должность исполняющего обязанности министров финансов, до этого она несколько лет была первым заместителем.

До назначения на должность Маркарова 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ИВС в качестве председателя правления - президента АО ИК ИТТ-Инвест.

Кроме того премьер предложил рассмотреть в Раде представленное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Украинская правда