Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап

Мировой лидер в области решений для медиабизнеса Piano приобрел украинский стартап Newzmate.

Об этом сообщается в пресс-релизе Newzmate.

"За последние полтора года мы обсуждали возможность продажи с тремя компаниями: двумя в США, одной в Сингапуре. Мы выбрали Piano в первую очередь потому, что совпали с ними в понимании рынка, видении продукта, ценностях и процессах", - рассказал CEO и соучредитель Newzmate Алексей Чапко.

Сумма сделки не разглашается. Офис Newzmate в Киеве станет представительством Piano в Украине.

Сотрудники Newzmate остаются работать в составе украинского офиса Piano. Команда стартапа на момент совершения сделки в сентябре текущего года состояла из 9 сотрудников, сегодня их 12, и в ближайшее время будет существенно расширен, в первую очередь за счет технических специалистов.

Сервис автоматизации контент-маркетинга в медиабизнесе, разработанный Newzmate, станет одним из флагманских решений продуктовой линейки Piano и будет называться Piano ESP.

На момент совершения сделки сервис Newzmate использовали более 60 онлайн СМИ в 10 странах Америки, Европы, Азии и Африки с суммарной аудиторией в 300 млн читателей. В 2018 году компания втрое увеличила доход по сравнению с прошлым годом.

Среди клиентов Piano - NBC Universal, Business Insider, Bloomberg, AOL, Gatehouse, Hearst, Bonnier, Digiday, The Postmedia Network, Condé Nast, Grupo Abril и более 1300 других СМИ.

Напомним, компания Snapchat, управляющая популярным приложением по обмену фото и видео, открыла офис в Киеве.