Гривня на межбанке снизилась

21 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,76 - 27,78 гривни;

Евро - 31,63 - 31,64 гривни;

Российский рубль - 0,4209 - 0,4214 гривни.

Напомним, 20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни за доллар.

Национальный банк на 21 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,76 гривни за доллар.

Как сообщалось, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.

Экономическая правда