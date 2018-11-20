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Xiaomi купила производителя селфифонов

Вторник, 20 ноября 2018, 19:30
 

Xiaomi заключила соглашение с китайской Meitu, в рамках которого Xiaomi получает эксклюзивную международную лицензию на выпуск смартфонов под китайским брендом.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что компании собираются совместно разрабатывать смартфоны.

Xiaomi будет заниматься дизайном, производить, продвигать и продавать смартфоны, а Meitu займётся технологиями обработки изображений.

Meitu известна смартфонами, ориентированными на женскую аудиторию, а также популярным в Китае одноименным приложением для любителей селфи. За последние пять лет компания продала всего 3,5 млн смартфонов. 

 

Предполагается, что сделка позволит улучшить качество селфи-камер на смартфонах Xiaomi. Возможно, в ближайшем будущем компания даже выпустит смартфон ориентированный на селфи.

Напомним, Xiaomi представила смартфон Mi MIX 3, экран которого занимает почти всю лицевую панель, а для доступа к селфи-камере и динамику нужно выдвинуть заднюю часть устройства. 

Экономическая правда

Китай

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