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Укр / Рус

NASA может конкурировать со SpaceX

Вторник, 20 ноября 2018, 19:05
 

NASA рассматривает возможность продавать часть мест в космических кораблях, которые доставляют астронавтов к МКС, космическим туристам.

Об этом сообщает hightech.fm.

Отмечается, что с таким предложением выступил глава космического агентства Джим Бриденстайн. Пока руководство NASA не рассматривало идею, однако у политика есть серьезная поддержка в наблюдательном совете при космическом агентстве.

Если NASA одобрит коммерческие перевозки на своих кораблях, агентство станет конкурентом своего главного частного партнера — аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска.

Напомним, первым космическим туристом, который отправится в полет на Луну, станет японский миллиардер Юсаку Маезава.

Экономическая правда

космос SpaceX

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Экономическая правда
Укр / Рус
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