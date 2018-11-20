По всему миру в работе Facebook и Instagram произошел сбой

Во всем мире в работе самых популярных социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой в работе.

Об этом 20 ноября сообщает сервис Downdetector.

В частности пользователи Facebook жаловались на то, что они не могут войти в соцсеть - 36% жалоб, у 34% пользователей не грузится соцсеть, 28% не могли прогрузить фотографии.

Збій у Facebook

Более всего от проблем с Facebook в Европе пострадали в Париже, Лиссабоне и Будапеште.

Кроме того сбой случился и в Facebook Messenger.

Также на сбои жаловались и пользователи Instagram. У 48% не грузится лента новостей, у 27% веб-сайт, 24% пользователей не могут войти в соцсеть.

Збій у Instagram