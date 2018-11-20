По всему миру в работе Facebook и Instagram произошел сбой
Во всем мире в работе самых популярных социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой в работе.
Об этом 20 ноября сообщает сервис Downdetector.
В частности пользователи Facebook жаловались на то, что они не могут войти в соцсеть - 36% жалоб, у 34% пользователей не грузится соцсеть, 28% не могли прогрузить фотографии.
Более всего от проблем с Facebook в Европе пострадали в Париже, Лиссабоне и Будапеште.
Кроме того сбой случился и в Facebook Messenger.
Также на сбои жаловались и пользователи Instagram. У 48% не грузится лента новостей, у 27% веб-сайт, 24% пользователей не могут войти в соцсеть.
По данным сервиса, 20 ноября случились сбои в работе Yahoo, LastPass, Suddenlink, SNAP EBT, Comcast, Escape from Tarkov.
Проблемы в работе Facebook, как сообщает Downdetector, также фиксировали 22 часа назад.
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