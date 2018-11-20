Конкурент Instagram открыл офис в Киеве

Компания Snapchat, управляющая популярным приложением по обмену фото и видео, открыла офис в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook управляющий партнер инновационного парка UNIT.City Макс Яковер.

"Снэпчат стал резидентом UNIT.City. Почти год работы большой команды, чтобы это случилось", - написал он.

В UNIT.City разместился офис и R&D подразделение компании.

"Snapchat глобальный конкурент Facebook/Instagram. Капитализация - 8 млрд долларов. 186 млн активных ежедневных пользователей", - привел данные Яковер.

Он напомнил, что Snapchat в 2015 году купил украинский стартап Looksery за 150 млн долларов.

Отметим, недавно китайская компания Bytedance обогнала Uber и стала самым дорогим частным стартапом в мире.