Одесса, Херсон, Харьков: Куда еще может полететь Ryanair

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Ирландская авиакомпания Ryanair намерена запустить рейсы еще, как минимум, в один из городов Украины в ближайшее время.

Об этом заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен на пресс-конференции, передает ЦТС.

"Прямо сейчас, когда мы с вами тут разговариваем, мой помощник находится в Одессе. Вчера он посетил Херсон, также планирует посетить Харьков. Из всех этих аэропортов мы рассматриваем возможность запуска рейсов", - проинформировал О'Брайен

Также он уточнил, что рассматривается возможность увеличения количества рейсов из аэропорта Львов.

Напомним, в сентябре советник министра инфраструктуры Юрий Гусев заявлял, что Ryanair будет выполнять рейсы в Херсон.

В марте текущего года министр инфраструктуры Владимир Омелян писал, что в контексте расширения сети полетов в Украине ирландским лоукостером рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон и Днипро.

До того и сам О’Брайен называл среди возможных направлений Херсон, Одессу и Харьков.

Как сообщалось, Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Киева в 2019 году. С апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

Напомним, ранее CEO Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что Ryanair закупит 50 новых самолетов, что позволит увеличить количество рейсов в Украину, зайти в 5 украинских аэропортов и, возможно, открыть базу.

Он также сообщил, что открытие полетов в Украине создаст в местных смежных предприятиях до 600 новых рабочих мест, из которых 410 в Киеве и 190 Львове.

Как известно, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами"Борисполь" и "Львов".

С полным перечнем рейсов Ryanair из Украины можно ознакомиться по ссылке: Куда полетит Ryanair: список маршрутов

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