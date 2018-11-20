Бизнес выступил против повышения ставок рентной платы за пользование недрами

Пересмотр рентной платы за пользование недрами дестабилизирует текущую работу субъектов хозяйствования и создаст препятствия для новых инвесторов.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

С 1 января 2019 предлагается увеличить размер ставок рентной платы за пользование недрами для добычи нефти на 2%. Так, за добычу залежей, которые полностью или частично залегают на глубине свыше 5000 метров - с 29 до 31%. Залежей, которые полностью залегают на глубине свыше 5000 метров - с 14 до 16%.

Это предусмотрено проектом Закона №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

"Пересмотр рентной платы, да еще и в конце года, дестабилизирует текущую работу субъектов хозяйствования и сдерживает вход новых инвесторов. И не стоит забывать, что увеличение налоговой нагрузки на отечественный бизнес может привести к росту цен на соответствующие товары и услуги", - отметил Игорь Гоцик, координатор комитетов Европейской Бизнес Ассоциации.

Во многих странах мира, включая истощение открытых месторождений, значительную капиталоемкость инвестиционных проектов, существенные технические и экологические риски, которые несут инвесторы, внедряются более гибкие ставки налогообложения.

Подобное увеличение рентной платы приведет к увеличению налоговой нагрузки на сотни миллионов гривень для бизнеса. И это - почти в конце года, когда бюджеты компаний уже спланированы, что однозначно не будет создавать качественных условий для ведения бизнеса прозрачно и в стабильных условиях.

Бизнес-сообщество призывает обратить внимание на это при подготовке законопроекта ко второму чтению и надеется на исключение положений об увеличении ставок за пользование недрами для добычи нефти и конденсата в 2019 году.

ЕБА отмечает, что Украина является государством, которое в значительной степени зависит от импорта нефти, газового конденсата и нефтепродуктов. По данным ГФС, за 2017 было импортировано 1 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 96,4% больше, чем в 2016. Кроме того, 7,8 млн тонн нефтепродуктов, что на 5,6% больше, чем в 2016 году.

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