Все разделы
Укр / Рус

Бизнес выступил против повышения ставок рентной платы за пользование недрами

Вторник, 20 ноября 2018, 16:13
 

Пересмотр рентной платы за пользование недрами дестабилизирует текущую работу субъектов хозяйствования и создаст препятствия для новых инвесторов.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

С 1 января 2019 предлагается увеличить размер ставок рентной платы за пользование недрами для добычи нефти на 2%. Так, за добычу залежей, которые полностью или частично залегают на глубине свыше 5000 метров - с 29 до 31%. Залежей, которые полностью залегают на глубине свыше 5000 метров - с 14 до 16%.

Это предусмотрено проектом Закона №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

"Пересмотр рентной платы, да еще и в конце года, дестабилизирует текущую работу субъектов хозяйствования и сдерживает вход новых инвесторов. И не стоит забывать, что увеличение налоговой нагрузки на отечественный бизнес может привести к росту цен на соответствующие товары и услуги", - отметил Игорь Гоцик, координатор комитетов Европейской Бизнес Ассоциации.

Во многих странах мира, включая истощение открытых месторождений, значительную капиталоемкость инвестиционных проектов, существенные технические и экологические риски, которые несут инвесторы, внедряются более гибкие ставки налогообложения.

Подобное увеличение рентной платы приведет к увеличению налоговой нагрузки на сотни миллионов гривень для бизнеса. И это - почти в конце года, когда бюджеты компаний уже спланированы, что однозначно не будет создавать качественных условий для ведения бизнеса прозрачно и в стабильных условиях.

Бизнес-сообщество призывает обратить внимание на это при подготовке законопроекта ко второму чтению и надеется на исключение положений об увеличении ставок за пользование недрами для добычи нефти и конденсата в 2019 году.

ЕБА отмечает, что Украина является государством, которое в значительной степени зависит от импорта нефти, газового конденсата и нефтепродуктов. По данным ГФС, за 2017 было импортировано 1 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 96,4% больше, чем в 2016. Кроме того, 7,8 млн тонн нефтепродуктов, что на 5,6% больше, чем в 2016 году.

Читайте такжеБюджетный вал. Налога на выведенный капитал не будет, другие налоги вырастут

ЕБА недра

powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕБА выступила против намерения Кабмина увеличить налоги для добросовестных плательщиков 15 ноября 2018, 16:50
За нарушение до сих пор неустановлених правил округления могут накладываться штрафы 13 ноября 2018, 09:35
Налог на выведен капитал: стоит или нет? 6 ноября 2018, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте