В каждой третьей аварии один из водителей оказывается незастрахованным

За последние полтора года было зафиксировано 171,4 тысячи ДТП, треть из которых (67 тысяч) - это аварии с незастрахованным водителем.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Наибольшее количество аварий без страховок было зафиксировано в Киеве и Киевской области - 21,2 тыс случаев, затем Одесская (8,4 тысячи) и Харьковская области (5 тысяч).

Наименьшее количество аварий произошло в Луганской области (410), затем идет Кировоградская (590) и Тернопольская области - 852.

Отсутствие страхового полиса грозит водителю штрафом от 425 до 850 гривен. А в случае ДТП по его вине с водителем, который имеет страховку, пострадавшему выплачивается компенсация расходов из фонда МТСБУ.

Однако незастрахованный водитель все равно должен возместить МТСБУ деньги, которые оно потратило на потерпевшего, плюс штраф за отсутствие страховки.

"Количество выплат пострадавшим с фонда МТСБУ неуклонно растет. Только за 8 месяцев 2018 года зафиксировано 2,5 тысячи страховых случаев по вине незастрахованного водителя. Сумма выплат по ним составила 81,7 млн. грн. По результатам 2017 года сумма выплат МТСБУ за ущерб по вине незастрахованных водителей составила 96,341 млн грн", — комментирует пресс-служба МТСБУ.

"Если данные об обязательном страховании будут открытыми, их можно будет автоматически обработать и посылать уведомления гражданам о том, что их страховка заканчивается. Как итог - граждане будут вовремя ее приобретать и избегать неприятных и затратных ситуаций", — комментирует ситуацию Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Экономическая правда