Курс биткоина опустился до годового минимума

Курс биткоина 19 ноября рухнул ниже психологически важной отметки в 5 тысяч долларов впервые с октября 2017 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на MarketWatch.

В ходе торгов на бирже Kraken биткойн опускался до 4970 долларов. К 18:47 по Киеву, по данным Coindesk, курс криптовалюты установился на уровне 5119,57 долларов, что на 8,1% ниже уровня предыдущего дня.

За последние 5 сессий курс биткойна рухнул на 20% на фоне высокой неопределенности среди криптовалютных инвесторов относительно дальнейшей траектории рынка.

Котировки ноябрьских фьючерсов на биткойн на бирже CME падают на 7,5%, до 5040 долларов.

Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ether подешевела на 12%, Litecoin - на 11%.

Напомним, в сентябре капитализация рынка криптовалют сократилась в 4 раза.