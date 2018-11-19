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Из аэропорта Николаев впервые за пять лет вылетел самолет

Понедельник, 19 ноября 2018, 17:34
Фото mediainfo.mk.ua
Фото mediainfo.mk.ua

Сегодня, 19 ноября, из аэропорта Николаев впервые после многолетнего перерыва был выполнен авиарейс.

Об этом сообщает ЦТС.

Самолет авиакомпании AeroJet Airlines вылетел в Киев (Жуляны), сегодня же ожидается обратный рейс.

По информации николаевских журналистов, самолет прибыл в Николаев из Одессы, где базируется на постоянной основе. Первым чартером из Николаева вылетели представители местного бизнеса.

Ранее озвучивался срок начала работы аэропорта Николаев в марте 2018 года, но потом он был сдвинут на май или позже.

По данным СМИ, последний регулярный рейс в аэропорту Николаева был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году в аэропорту отремонтировали взлетно-посадочную полосу, обновили светосигнальное оборудование и провели капитальный ремонт здания аэровокзала. В конце 2018 через Николаев планируют запустить первые международные чартерные рейсы.

Почти год назад аэропорт получил разрешение на обслуживание полетов.

транспорт

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