В Украине появится 58 обновленных межобластных автобусных маршрутов

Министерство инфраструктуры объявило первый конкурс на 58 межобластных автобусных маршрутов.

Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

"Мы проведем первый конкурс на 58 маршрутов по новым, прозрачным правилам и по заявительному принципу", - написал он.

"Не несколько тысяч долларов чиновнику, не маршруты и автобусные компании чиновника, которые выигрывают со старыми автобусами или вообще без их наличия у компаний, давно на рынке и вложили миллионы гривен в парк, а именно: заполнил документы, отвечаешь всем требованиям - получил маршрут", - пояснил министр.

По его словам, это станет ощутимым шагом навстречу бизнесу.

Он выразил надежду, что бизнес тоже ответственно подойдет к потребностям своих пассажиров в комфорте и безопасности.

"Чтобы никто не забыл, требования по классности на части маршрутов мы определили Евро-2 и выше, и только сидячие места с вместимостью пассажиров не менее 18 мест", - рассказал Омелян.

Министр инфраструктуры добавил, что на длинных маршрутах Евро-3 и выше пассажировместимость должна быть не менее 30 мест (большие автобусы типа неоплан).