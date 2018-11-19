В аэропорте "Борисполь" над ж/д платформами соорудили навес

Станция "Борисполь-аэропорт", которая будет принимать рельсобусы, прибывающие с Центрального ж/д вокзала Киева, уже практически готова к запуску в эксплуатацию.

Об этом, как пишет ЦТС, свидетельствует фотография, которую разместил на своей странице в Facebook Иван Лях, руководитель правового департамента в ДТЭК ВИЭ.

Как отмечает издание, судя по фотографии, работы по накрытию перехода между ж/д станцией и терминалом D все еще ведутся - на фото справа видны арки будущего перехода.

Напомним, новый скоростной экспресс, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом "Борисполь", назовут Kyiv Boryspil Express.

Как сообщалось, на выбор пассажирам предоставили такие названия: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, UZ Express, Сич, Sky Express, Чумак, Аэрошатл, Лыбидь.

Напомним, ранее "Укрзализныця" показала фото нового дизельного поезда, который будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт. Всего таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут возить пассажиров, один будет в резерве.

Предварительная стоимость проезда - 80 гривен. Расчетное время в пути - 35 минут.

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

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