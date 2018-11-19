Зарплату заробитчан будут учитывать при начислении субсидий — Рева

Доходы украинских граждан, которые работают в других странах, необходимо декларировать для начислении субсидий.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщается на официальном сайте министерства.

Он подчеркнул, что если не декларировать такие доходы, то это повлияет на расчет размера субсидий в 2018 году и в дальнейшем, и некоторые украинцы будут получать "двойную преференцию по сравнению с другими гражданами".

"Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа", - сказал Рева.

"На практике происходит следующее: кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ, часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет оплаченных этими людьми налогов государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получают доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов", — пояснил министр.

"Это происходит за счет нас с вами — налогоплательщиков в Украине", - добавил Рева.

Он подчеркнул, что при декларировании доходов, полученных из-за границы, на них не будет осуществляться налогообложение. Это связано с тем, что все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложения налогом в Украине было бы двойным налогообложением.

"Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление. Но, если он не желает это делать, то нет никаких проблем — но тогда не нужно обращаться за субсидией", — резюмировал Рева.

Экономическая правда